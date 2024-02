Sin acuerdo entre Soluparking y la Municipalidad: los trabajadores siguen despedidos

Foto: En Línea Noticias

Se dio la audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo este jueves al mediodía. Participaron la Comuna, la empresa, el sindicato y, en un momento, pudieron ingresar los trabajadores también. Finalmente, Bomberos no fue de la partida.