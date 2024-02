Pese a lo atípico de la temporada, el Camping del Parque Lillo sigue recibiendo turismo

El concesionario del mismo, Rafael Mujica Lázaro, afirmó en LU32 que este año han tenido veraneantes de todas las características posibles: el cliente; el que conocía, pero no había ido nunca; el que iba a Necochea, pero no hacía camping... Destacó que el incremento de tarifas para el 2024 fue del 150%, mientras que la inflación general y sus insumos, fue mucho más alta.