‘Lo que ha hecho estos días es meterle la mano en el bolsillo al que se sube a un colectivo y a los docentes’

El gobernador Kicillof atendió a los medios de comunicación, luego de la entrega de las viviendas del Barrio Educadores. Fue crítico con las decisiones que viene tomando el Gobierno Nacional en materia económica y, para él, se trata de la falta de sensibilidad de los funcionarios. Adelantó que la Ruta 3 no le corresponde a él terminarla ya que es de Nación, pero “vamos a reclamar que nos la dé”.