Transporte Público: Concejales esperan más datos y sitúan a marzo como mes clave para el servicio

Este jueves hubo una reunión en el Cuerpo, en el marco de la emergencia que el Ejecutivo ha dado a conocer que pide sancionar, entre varios ediles y el propietario de Tu Bus, Walter Gernetti, que concurrió asistido por su contador. Se observan posturas similares en la oposición, en torno a la falta de información, mientras que desde el oficialismo adelantan colaboración. La empresa se retiró sin hacer declaraciones, pero emitió un comunicado.