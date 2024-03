Como pudo verse en los medios de comunicación, Coopelectric ha pedido aumento de la tarifa de agua y cloacas y ha difundido la convocatoria a audiencia pública.

1.- Como siempre, siguen en la práctica del ocultamiento, en el ardid y el engaño, en la falta de transparencia, en el menosprecio de la gente, eludiendo la participación ciudadana, la democracia semidirecta de la ciudadanía y la democracia interna en la propia cooperativa.

2.- Sectarios y elitistas, no quieren concurrencia masiva, como ya lograron en la audiencia anterior realizada en el mismo lugar que la que convocan ahora: No hubo más de treinta personas, entre organizadores, cinco oradores y público. Ni siquiera los 90 delegados que tiene la actual conducción tuvieron el respeto hacia los demás de concurrir a escuchar o participar. Fracaso de la audiencia, éxito para los dirigentes amarillos de la empresa. Si el pueblo no se entera, deciden a su arbitrio.

3.- La ley vigente establece que la finalidad de la Audiencia Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta. Y que cuando se tome la decisión debe fundamentar su resolución final y explicar de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales las rechaza. (Decreto 1172/2003)

No se respeta el marco legal porque nada de lo expuesto se hizo ni se hace debidamente.

4.-Cuando lo que corresponde es hacer encuentros de cercanía, realizan la audiencia en el CEMO, un lugar lejano poco accesible a los ciudadanos. A diez kilómetros del centro, sin transporte público, a 20 km de los barrios detrás de la calle Independencia. Desmotivante e Incómodo.

5.- En contradicción con las leyes de acceso a la información pública, no publican lo central del debate, que es el porcentaje del aumento. No quieren escuchar las quejas enojosas de aquellos a los que les afecta el 172 % de aumento que pretenden y que ya tienen decidido y que así va a salir, emergente de acuerdos políticos partidarios en el HCD . Dejando en claro rechazo a cualquier postura que los induzca a acceder y/o negociar el porcentaje del aumento en cuestión. Continuando con su gestión a su total satisfacción, antojo y descontrol en desmedro de los olavarrienses y lejos de todo principio cooperativo. Como en sus antecedentes, el debate en el HCD no se tiene en cuenta lo opinado por la ciudadanía en la audiencia, como correspondería, para rechazar o aceptar lo opinado, sino que quienes discuten lo hacen en función de su partido político. Con un agravante: una concejal es de Coopelectric, con clara incompatibilidad de funciones e intereses.





6.-Vulnerando el acceso por internet a la información pública no indican cómo acceder a donde consta la información para debatir el aumento. Hasta es difícil encontrar la página web oficial de Coopelectric.

7.- Conclusión: La Audiencia pública por la tarifa de agua de Coopelectric es una farsa inútil, donde las decisiones ya están tomadas para burla de la ciudadanía que no es escuchada, que atenta contra la real democracia semidirecta y la participación del ciudadano y del usuario, en un tema que le toca directamente y en un contexto general difícil y complicado para los hogares, empresas y trabajadores olavarrienses.

8.- La Lista Verde no concurrirá a la farsa de audiencia pública y realizará un encuentro el 27 de marzo, demostrando que a los olavarriencias les interesa participar para terminar con el sectarismo, el ocultamiento y la arbitrariedad de quienes arruinaron en treinta años nuestra cooperativa.

Firman los 116 candidatos a delegados de la Lista Verde

Arce Marcelo, Aguirre Roberto, Aguirre Marcelo, Aranda Sandra, Arauz Fabiana, Aizcurri Luis, Aquila Alexander, Benítez Rubén, Roberto Bueno, Bianco Carmen, Canga Silvia, Castrovinci Jorge, Castelli Adriana, Cavalli Luis, Ciappina Daniel, Cura Eva, Delgado Gustavo, Dominguez Marcelo, Dos Santos Hugo, Di Leo Walter, Dirgman Pablo, Durso Edgardo, Eric Román, Ferreira Marquez Paulo, Fredes Adriana, Fleibeger Ricardo, Gianelli Marcella, González Laura, Grandi José Luis, Guitart Daniel, Giorgis Mirta; Herrobidart Francisco, Hanmermisch Jorge; Hohl Enrique, Jerez Marcela, Joel Román, Jerez Geraldine, Iglesias Juan Carlos, Kessler Marcelo, Leguizamón Ramón, Lastra Marcelo, Lalli Angel, Lolli Jonatan, Leal Nicolás, Llera Mario, López Eleno, Lorenzo Fito, Martín Miguel, Manquepan Alberto, Mamani Mario, Herrera Cristian, María Carlos, Merlos Choclo, Meringer Héctor, Milán Javier, Musa Nestor, Oriti Roberto, Oroquieta Daniel, Parini Juan Carlos, Osellame Claudia, Occhi Sergio, Orfanelli Graciela, Quintero Emilia, Quintero José, Recavarren Luis, Riffo María, Rodríguez Fabián, Sanz Juan, Román Daniel, Román Elías, Saldumbide Carlos, Swindt Miguel Angel, Schonfeld Jorge, Sieberjart Marcela; Spitale Fernando, Torregiani Carlos, Vicente Fermín, Vivas Cristina, Videla Jorge Regino, Villar Guillermo.