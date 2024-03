UPD sin mayores complicaciones

Este miércoles, desde la madrugada, los chicos y chicas que inician sexto de secundaria (séptimo en Escuelas Técnicas), celebraron con distintas reuniones, aunque hubo una muy importante, que congregó a casi 300 personas en el Autódromo Hermanos Emiliozzi. Todo culmina con el encuentro de los adolescentes en la zona de Brown y San Martín, para luego asistir a los colegios. Desde el lugar, Jorge Scotton, periodista de En Línea Noticias, realizó una crónica de lo que sucedía.