Barrio Carlos Pellegrini: Luciano Acuña sigue al frente de la Junta Vecinal

Muchas de las acciones son de público conocimiento pero, explican, muchas veces no se tiene en cuenta que detrás de cada una de ellas, hay horas y horas que no se reflejan, y tienen que ver con pensar la idea, plantearla, planificarla, e iniciar el proceso de busca de concreción, que no se hace sin sumar varios mensajes de WhatsApp, minutos de llamados, litros de combustibles, tiempo de ir a golpear puertas, una y otra vez, algunas veces con saldo positivo y otras no tanto.

También se invierten horas de escritura para entregar notas, horas y días de espera por respuestas. Esto, afirman en un comunicado, no habría sido posible sin la predisposición principalmente de Luciano Acuña, que es la cara más visible, quien más pone de su tiempo, que estuvo en todos los entrenamientos en la plaza, todos los sábados que los chicos jugaron en el torneo, atendiendo cada reclamo, buscando soluciones, a quien también hemos apoyado cada uno de nosotros para que el peso de hacer lo que emprendemos le sea más leve. Aunque sí, hay tiempos en los que es cansador, porque quien no hace ni entiende nuestra tarea, cree que esto es pedir hoy y tener una respuesta o una solución mañana y el Estado funciona burocráticamente de otra forma.

Esta tarea, aclaran, es ad honorem, es decir, sin remuneración, sin sueldo, por lo tanto, es a base del tiempo que cada uno, gratuitamente, pueda darle fuera de su horario laboral y familiar.

"Quizás mucho no sabían o no entendían cuál pudiera ser el rol de una Junta Vecinal, porque viendo la labor de anteriores comisiones no se explican para qué estaban, sin embargo, creemos que nuestras acciones son parte del porque este tipo de Entidad, de organización vecinal, es fundamental para la expresión y concreción, de situaciones que atañen lo personal y lo colectivo de cada uno de nuestras vecinas y vecinos. Por eso, invitamos a que en conjunto continuemos aportando para que esta Junta Vecinal no decline su rol social y el Carlos Pellegrini sea un barrio que tenga voz".

Otro de los ejes de la Asamblea fue la renovación de la Comisión Directiva de cara al periodo 2022-2026, la cual estará conformada por las siguientes vecinas y vecinos: Presidente: Luciano Acuña, Vicepresidenta: Marcela Verea, Secretario: Renzo Toranza Taborda, Prosecretaria: Soledad Ocaña, Tesorera: Evelin Vivas, Protesorera: Natacha Baña, 1° Vocal Titular: Roberto Negrete, 2° vocal Titular: Aldana Spitale, 3° vocal Titular: Luciana Vernal, 1° Vocal Suplente: Victoria Pesci, 2° Vocal Suplente: Walter Díaz.

A continuación, el Presidente electo, Luciano Acuña expresó: "Es fundamental destacar la buena predisposición y el apoyo incondicional que muchas vecinas y vecinos nos han brindado en las acciones realizadas hasta el momento. Esperamos continuar contando con su colaboración y sumar nuevas voluntades para seguir construyendo juntos un barrio próspero y solidario". Y concluyó: "Agradezco la confianza depositada en mí y en todo el equipo que conforma esta nueva comisión. Estoy seguro de que, trabajando unidos, lograremos grandes avances en beneficio de todos.”

Está a disposición de las vecinas y vecinos copias de memoria y balance.