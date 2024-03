Nuevas formas de caer en estafas

Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad, pasó por Entre Amigos y dio detalles de las nuevas modalidades de ciberdelito, asociadas a la inteligencia artificial. Explicó que esta herramienta se utiliza para manipular una voz con el objetivo de engañar o suplantar a un ente oficial de algún banco o familiar de la víctima. En esa línea brindó una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas.