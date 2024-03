Barrio Carlos Pellegrini: vecinos reclaman que la obra del cordón cuneta está parada hace unas dos semanas

La situación tiene un trasfondo, y es el reclamo de hace años del barrio, que es la realización de un cordón cuneta. La obra había sido iniciada por la gestión de Ezequiel Galli, y luego frenada. Cuando asumió Maximiliano Wesner, uno de sus primeros anuncios fue la reanudación de esa obra.

Según explicó el vecino, falta terminar una pequeña parte del cordón cuneta, pero sobre todo, que “saquen y cubran esquinas donde sacaron tierra, y la dejaron acumulada en las veredas de los vecinos”. Además, queda limpiar el cauce de los bordes de cordones por donde debería correr el agua, y vincular el canal que llega desde Avenida Urquiza.

El problema, continuó, es que desde hace unas dos semanas la empresa encargada no está trabajando en el lugar. “Los mismos empleados nos dijeron que no iban a continuar hasta que el Municipio no se ponga al día con la empresa”, indicó, al tiempo que añadió que el barrio sufre de abandono.

En ese sentido, contó que debido a esta situación, tomaron la decisión de cortar la calle. Luego de una hora, se hizo presente personal municipal con máquinas para limpiar y hacer correr el agua, ya que “estaba hasta las rodillas”.

También manifestó que todos los días pasa un camión, “solo para decir que anda alguien de la empresa”.

Por otra parte, según pudo saber Radio Olavarría, las máquinas no podrían estar entrando al barrio debido a las condiciones climáticas de las últimas semanas.