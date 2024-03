Medidas de acción directa en ANSES Olavarría, en reclamo por despidos

Este martes, los empleados estaban en asamblea hasta las 10, debido a que el gobierno nacional echó a unos 1300 trabajadores del organismo de todo el país. En Olavarría recibieron telegramas dos trabajadores, que habían sido sumados en la pandemia. "En ANSES no sobra nadie", coincidieron Pablo Rodríguez y Silvia Acuña, delegados de Secasfpi y Apops, dos de los tres gremios con trabajadores en la oficina local.