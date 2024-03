Federación Rural: nuevos rumbos ante la imposibilidad de realizar ferias en los Parques

Enrique Holh, referente de la Federación Rural para la producción y el arraigo, dialogó con Radio Olavarría y detalló los proyectos que encarará la organización. También se refirió a la imposibilidad de regularizar su trabajo en el los Parques y la oportunidad que surgió con Mercados Bonaerenses.