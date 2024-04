Este jueves habrá paro docente con alto porcentaje de adhesión en Olavarría

La medida fue anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), y será a nivel nacional. En diálogo con Lu32, Verónica Danelli, secretaria general de Suteba OIavarría -gremio que adhirió al paro-, expresó las razones por las que se tomó la decisión y aseguró que la situación es muy compleja.