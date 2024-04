Rendición de cuentas 2023: “Fue un año difícil para cualquier administración”

El concejal de la Unión Cívica Radical, Francisco González, se expresó en Radio Olavarría sobre la rendición de cuentas correspondiente al 2023, que dejó un déficit de casi 2.400 millones de pesos. Si bien indicó que se requiere un análisis más exhaustivo, aseguró que “no es para alarmarse” y adjudico los números al año marcado por el alto porcentaje de inflación, además de la numerosa planta política y la necesidad de “achicarla”.