Kreplak encabezó un pre congreso de salud en Olavarría

Fue en la mañana de este viernes en el Centro de Convenciones, con la presencia de Jefes Comunales, responsables de carteras sanitarias y trabajadores de la salud de la Región Sanitaria IX. El Ministro de salud fue recibido por el intendente Wesner, y juntos estuvieron en el acto de apertura.