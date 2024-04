Wesner: “Es una de las marchas más concurrentes en los últimos años”

El intendente municipal estuvo presente en la multitudinaria movilización que se desarrolló este martes por la tarde en defensa de la Universidad Pública. En diálogo con medios presentes, Wesner destacó la concurrencia y dijo que el ajuste no es con los docentes ni con los estudiantes, “por eso marchamos”, sentenció.