Ante la llegada del frío, desde Defensa Civil recomiendan revisar los artefactos que utilicen gas

El responsable de Defensa Civil, Adrián Guevara, habló en Lu32 y se refirió al caso de la explosión de una cocina en un domicilio, hecho que sucedió este miércoles. Además, brindó recomendaciones al momento de encender artefactos que utilicen gas, y también como prevenir el escape de monóxido de carbono.