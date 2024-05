Unos 30 establecimientos educativos privados en Olavarría podrán acceder al voucher

Lo confirmó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. En diálogo con Lu32, dio detalles sobre un informe que elaboró la entidad sobre la cantidad de estudiantes que asisten a escuelas privadas, con la finalidad de determinar el número de familias a las que se les asignará el apoyo brindado por el Gobierno Nacional. En Olavarría, serían unas 7.000 aproximadamente. Además, se refirió a la situación que atraviesan los establecimientos: dijo que en algunos casos, es crítica.