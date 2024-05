Concejales establecieron, por unanimidad, la fecha de fundación de Sierra Chica

Se desarrolla la sesión en la localidad. Hay importante presencia de vecinos que llegaron al Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados de Sierra Chica para presenciar la sesión. Además hay estudiantes y referentes de la Mesa Educativa de Sierra Chica, impulsores de la ordenanza. Néstor Crevatín, delegado de Sierra Chica, se expresó en LU32 en el inicio del plenario.