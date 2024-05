IA: 'Tienen que estar bien entrenadas para un uso efectivo en la realidad'

Antes de la charla que promueve Coopelectric para este jueves 30 a las 19 horas, el Dr. Alejandro Zunino se expresó en Lu32 en torno a los desafíos de la Inteligencia Artificial, lo que puede hacer, lo que no, y lo que hay que controlar para "entrenarla".