Venezuela: “No podemos afirmar rotundamente que haya sido un fraude”

Oscar Mastropierro, Licenciado en Relaciones Internacionales y docente en la Facultad de Ciencias Humanas de UNICEN, analizó en Lu32 la situación que atraviesa Venezuela luego de las polémicas elecciones del pasado domingo. Indicó que se necesitan conocer realmente cuales fueron los resultados para sacar conclusiones. Además, detalló la escalada de violencia que se está dando y como afecta de manera diplomática al país.