Espigas: Habilitan a Mansur a presentarse como candidato

Foto: ZonaCampo

El removido delegado fue notificado de la habilitación para participar en la Consulta Popular No Vinculante, expresó el Dr. Sergio Roldán, representante legal. Agregó, por otra parte, que presentó un amparo por el hecho de la remoción del cargo dada hace algunas semanas.