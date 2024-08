‘A algunos les interesa operar y no les importa si el paciente tiene riesgo o no’

Los contribuyentes no pueden aceptar que se pauperice a los trabajadores, porque nuestro empleador son los contribuyentes de Olavarría, explicó.

“Yo acepto todas las críticas, y también estoy dispuesto a debatir, porque la gente no conoce lo que pasa ahí adentro. No tiene ni idea. Los médicos están callados” consideró Stuppia.

Pero, agregó, “Son los grandes responsables de la situación que está hoy, porque no se manifiestan como se tienen que manifestar. Lo único que le interesa a algunos es operar, operar, y no le importa si el paciente tiene riesgo o no. Esto es así”, reveló el secretario general de los Municipales.

En esa línea, agregó, que hay lugares del Hospital que “No pasan la ley de seguridad y higiene”.

Al ser consultado por la situación de los trabajadores expresó que “están desesperados” por cómo se han desatado los precios y no ha crecido su salario.

Pero también, reveló: “no hay gente, los compañeros de limpieza no dan más, estamos luchando para que tomen gente, que tomen puestos genuinos y que no quieran privatizar”.

“A ellos no les gusta decir privatizar, pero van a tercerizar, van a poner cooperativas, y monotributistas. Nosotros queremos gente que esté con todos los derechos y bajo el convenio colectivo de los trabajadores municipales”.

“Las administrativas cada vez tienen más trabajo y ganan menos. No sabe qué hacer la gente ya, no sabe que hacer”, insistió.

Se refirió también a una situación inédita: “renuncian las compañeras de los jardines maternales porque vos vas a Provincia y ganan el doble. Esto hace muchísimos años que no sucedía”.

Consideró que “mas o menos, los empleados provinciales acompañaron la inflación, pero nosotros estamos cada vez más abajo de la inflación, ya te digo, estamos 56 puntos abajo al 31 de agosto, es insostenible la situación, entonces la gente se va y te reemplazan con un monotributista”.

Esto dijo, se complica porque “el municipio está haciendo fraude al IPS” porque “en vez de aportarle, tributan a la Nación, al ANSES. Entonces nos están vaciando también la caja de jubilación”.

Cuando se le preguntó por la habilitación de APRO-CICOP para tener representación municipal, el gremialista sentenció: “es el brazo político pauperizador y flexibilizador de los médicos”.

“Un médico con 44 horas semanales, con guardia y con el título bloqueado, que no puede trabajar en otro lado, está ganando menos de un empleado de la fábrica”.

“La APRO jamás le consiguió un beneficio a los trabajadores profesionales. Todo se lo dimos a nosotros. Ya sea el 4% de antigüedad, ya sea las vacaciones en días hábiles, el escalafón…”.

Finalmente, se refirió a la reunión de este viernes: “Tenemos trabajadores de 48 horas semanales con 220 mil pesos de básico. Esto es insostenible” declaró.

Recordó que “en febrero pedí que hagamos un piso, para después dar aumentos por porcentaje. No quisieron”.

“Nosotros no queremos que el intendente Wesner dé por decreto el aumento, porque es algo ‘de facto’, queremos discutir” pero, se lamentó “llevan hasta la última semana, el último día que los compañeros están por cobrar, que piden ‘por favor arreglen así cobramos a la noche’, porque es desesperante la situación”.

Para él, esta dinámica hace que la negociación “se convierta en una imposición”.