El Radio Club Olavarría con un radar para rastrear vuelos

La novedad se dio a conocer en los últimos días. A partir de un convenio con la empresa Flightaware, que se dedica al control del tráfico aéreo, se instaló un radar en las instalaciones del Radio Club que permite a través de internet, visualizar en tiempo real, en un mapa y en un listado, información sobre los vuelos de todo el planeta. Ricardo Pennacchioni, integrante de la institución, brindó más detalles en Lu32.