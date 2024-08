El bloque PRO-ERF visitó el Radio Club Olavarría LU1DSO

Desde 2018 a la fecha, el Radio Club logró normalizar la situación ante Personería Jurídica con el asesoramiento de la Municipalidad de Olavarría. Un gran esfuerzo que valió la pena, que logró sanear la situación legal de la institución, base fundamental para desarrollarse en un marco legal apropiado, y fortalecer la actividad de sus socios y radioaficionados en general.

La radioafición, desde sus comienzos al día de hoy, fue el medio de comunicación prioritario ante casos de emergencia. Hoy una estación de radioaficionado puede ser valvular o transistorizada, casera o comprada, y nada impedirá el comunicado.

Ya no solo con su micrófono (voz), o con su manipulador (morse), sino que hoy con una PC, o un celular envía y recibe mensajes desde cualquier parte del mundo sin necesidad de estar conectadas a internet. También aprovecha los satélites que orbitan nuestro planeta para lograr mejor cobertura entre diferentes estaciones de todo el mundo. Por supuesto que también aprovecha internet para experimentar, pero no es dependiente de ella. Cuando no hay internet, la radio sigue en pie.

El medio de comunicación de todas las estaciones de radio es el aire. El radioaficionado experimenta, entrena y suma contactos de radio con otras estaciones, no solo por hobby o entretenimiento, sino que mantiene activo el sistema mejor preparado para casos de emergencias o catástrofes, jamás conocido ni reemplazado. Pone a disposición su experiencia y conocimientos en comunicaciones de radio al servicio de toda la comunidad, brindando apoyo a fuerzas de seguridad, bomberos, y defensa civil.

Actualmente hay unos 3millones de radioaficionados en todo el mundo, y en nuestro país alrededor de 16000 estaciones autorizadas.