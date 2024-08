Hogar San José: “Los mayores problemas los tenemos en el edificio”

Guillermina Mieri, integrante de la Comisión Directiva de la institución, dialogó con Lu32 y explicó en que situación se encuentran. Reconoció que están con las cuentas al día, pero que necesitan una persona más para trabajar y que el edificio es lo que más problemas ocasiona, debido a que tiene ‘muchas cosas por hacer’. Contó que hay 19 niñas y adolescentes en el Hogar, y que se están planificando actividades para reunir dinero.