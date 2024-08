Alerta por crecimiento de problemas de salud mental en adolescentes

El pediatra Gastón Seambelar expresó en su columna de los miércoles en Entre Amigos que, en ocasión del Día de las Infancias, se conoció un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría que da cuenta del incremento de casos, que por otro lado, dejan al suicidio como una de las principales causas no orgánicas de muerte entre los niños, niñas y adolescentes.