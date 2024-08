Este sábado se desarrollará la charla debate ‘Como seguimos la lucha contra Milei’

Será de manera virtual, y es organizada por el Partido Obrero. Néstor Pitrola, dirigente que participará, detalló en Lu32 que la actividad es parte de una serie de asambleas que se vienen realizando en el interior de la Provincia. Además, opinó sobre la situación ‘crítica del país’ y sobre la necesidad de una nueva dirección del movimiento del que es uno de los referentes.