Vergel: “Es una gran fortaleza para el radicalismo poder decir que hay una lista de unidad”

Belén Vergel se expresó en Lu32 luego de la confirmación de la unidad en la Unión Cívica Radical, por lo que mantendrá la presidencia del espacio por otro período. Aseguró que se logró luego de mucho tiempo y a partir de mesas de diálogo. Además, se refirió al panorama político local y provincial, y las expectativas para las Elecciones Legislativas 2025.