Quinteros: “Creíamos necesario tener un espacio que nos permita expresarnos”

Renzo Quinteros, secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Olavarría, dialogó con Lu32. Contó que el nuevo espacio sindical que se dio a conocer públicamente este lunes, se viene gestando desde finales de 2023. Se refirió a los objetivos que se plantearon, adelantó que buscarán tener su propia sede y que lanzarán una campaña de afiliación. Asimismo, reconoció ‘diferencias’ con el gremio que conduce José Stuppia pero aclaró que espera que la convivencia entre los dos sectores sea ‘lo más cordial posible’.