Cuatro proyectos presentados por el Bloque PRO-ERF fueron aprobados en la 12° sesión ordinaria

Tanto la resolución que solicitó que el Ejecutivo retome el procedimiento de contratación del resonador magnético del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, como la que solicita la revisión de la situación laboral de los trabajadores del Servicio de Estacionamiento Medido Municipal, fueron aprobadas por mayoría, sin el acompañamiento del bloque oficialista.

La resolución que declara de Interés Legislativo el 70°Aniversario del Radio Club Olavarría y el pedido de informes por información sobre la presencia de animales y arácnidos en el Hospital Municipal, fueron aprobadas por unanimidad.

“Destacar la actividad, poner en valor que existe e invitar a la comunidad a quienes deseen acercarse y tengan la inquietud de participar del Radio Club”

La concejal PRO María José González presentó el proyecto que declara “de Interés Legislativo el 70° aniversario del Radio Club Olavarría, que fue fundado el 15 de agosto de 1954 y que cumple una función, que si bien en la actualidad pareciera que con internet estamos hiperconectados, tenemos que recordar que la radio es un medio de comunicación que tiene muchísima importancia”.

“La sede del Radio Club, funciona en Necochea al 1389 y lleva el nombre de Eduardo Buiraz, quien en 1994 hizo las gestiones para que el Club tenga sede propia. Después en 2018, con la apoyatura del Municipio, pudieron regularizar su personería jurídica y acceder a frecuencias, como por ejemplo tienen acceso a la frecuencia de la red de rastreo de vuelos internacionales, con lo cual pueden desde el Club visualizar donde está cada avión en este momento en el mundo”, agregó la concejal.

Por último destacó “la actividad, poner en valor que existe, invitar a la comunidad a quienes deseen acercarse y tengan la inquietud de participar del Radio Club y destacar la importancia de la comunicación bien entendida y con una finalidad constructiva y edificante para la comunidad”.

“Este proyecto es para ponerle palabras y transmitir una situación que están viviendo quienes forman parte del servicio de estacionamiento medido, los verificadores, los operadores del servicio”, anunció la concejal Guillermina Amespil, en relación la manifestación por preocupación de trabajadores del Estacionamiento Medido

Al mismo tiempo volvió a señalar que “entendimos que la municipalización del servicio no era una buena idea. No porque municipalizar servicios no corresponda a veces, sino que entendíamos que el contexto no era necesario para este servicio que llevaba una larga trayectoria. 40 años llevaba ligado a Bomberos, con lo cual eso le daba legitimidad también a un servicio y sobre todo porque tiene que ver con la circulación en las arterias céntricas de la ciudad”.

“Como efecto colateral, sigue estando no solo la pérdida del financiamiento permanente que tenía Bomberos -y que de alguna manera atendía a sus necesidades-, sino que también los trabajadores que formaban parte de este triángulo que afectaba al servicio de Estacionamiento Medido”, agregó.

Amespil manifestó que los trabajadores “están de lunes a sábado, ellos quieren seguir llevando adelante sus tareas, pero la incorporación a la planta municipal fue como categoría inicial, con lo cual las diferencias económicas son importantes. Al transmitirnos esta situación, tenemos que tener en cuenta que las implicancias de la tarea que ellos llevan adelante no solo es física, porque caminan las 8 horas diarias, sino también a la intemperie, porque trabajan no importa como esté el clima. El convenio colectivo permite pensar algunas bonificaciones o adicionales que atienden a las características particulares de cada una de las labores que se desarrollan”.

“Entiendo que el Municipio hace todo lo posible para mejorar la situación laboral de los chicos, pero también aportamos esta propuesta, sugerencia o idea de que pueda evaluarse el pago de adicionales o bonificaciones si correspondieran para mejorar su situación salarial”, manifestó.

Por último indicó que “también surge de sus argumentos y testimonio, que encontramos un punto también varias veces mencionado por el sector comercial, que tiene que ver con la extensión del horario del Estacionamiento Medido, sobre todo en zona 1, que hoy es de 9 a 20 horas. Ellos entienden que quizá reduciendo un poco el horario, de 9 a 18 horas, quizá se pueda lograr una mayor circulación de menor tiempo”.

“Un hecho ocurrido en un lugar muy sensible para todos los olavarrienses, como es el máximo centro de salud de nuestra ciudad, el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, donde semanas atrás han aparecido imágenes y videos en los que por los pasillos circulaban animales salvajes, como también arácnidos, en lugares donde se debe tener una seguridad higiénica perfecta”, sostuvo el concejal Carlos Coscia al presentar el pedido de informes que brinde información sobre la presencia de animales salvajes y arácnidos en el Hospital Municipal.

En este sentido manifestó que “esto también se suma al testimonio de trabajadores, vecinos, que indican la presencia de roedores y alimañas en un centro de salud que tiene que ser perfecta la seguridad higiénica. El control de plagas en un Hospital es una obligación legal, asegurar la sanitización, la sanidad, tanto para los pacientes como para los trabajadores que allí se encuentran”.

Coscia aseguró que “en un Hospital aparezcan plagas es un hecho de extrema gravedad. La aparición de plagas es producto de una deficiencia de las condiciones de sanidad, como también de una falta de prevención continua y ausencia de controles para poder asegurar la higiene del edificio. La aparición de plagas que contaminan suministros médicos, material sanitario, es una gran preocupación”.

Con lo dicho, remarcó los puntos del pedido de informes en el que se solicita al Ejecutivo: “Informe proveedores contratados para el servicio del control de plagas, desinfección y desratización del hm desde el mes de diciembre de 2023 a la fecha; especifique motivos por los que fue discontinuado el servicio para los meses de junio a agosto de este año; medidas de prevención y abordaje adoptadas frente a cada uno de los episodios que tomaron estado público, protocolos llevados adelante para desinfección total y esterilización de los espacios contaminados, indicando cada cuanto se realizan en orden y detalle de los sectores involucrados”.