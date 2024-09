Se realizará una jornada reflexiva sobre el rol de psicólogos

La psicóloga Claudia Novillo habló en Lu32 en el marco de la Jornada que va a realizar el Colegio de Psicólogos del Distrito 8 de la Provincia, en la que se debatirá en torno a las leyes de Salud Mental y de Ejercicio Profesional. Manifestó preocupación en relación a prácticas ilegales relacionadas a la psicología y señaló que estas deben hacerlas personas matriculadas. Advirtió cada vez más demandas en las consultas. El encuentro será este sábado de 10 a 14 hs en el aula magna de la Facultad de Ciencias de la Salud.