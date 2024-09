Pasó con éxito el FelCo y ya se proyecta la próxima edición

Sebastián Magallanes, uno de los organizadores, dialogó con Lu32 y realizó un balance de lo que dejó la segunda edición del Festival de Cortos. Dijo que fue muy positivo, destacó la cantidad de actividades que había para realizar y habló sobre las proyecciones que tienen a futuro.