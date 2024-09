Justicia: Esperan terminar el año con 300 nombramientos cubiertos

Así lo indicó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena. Aseguró que están en búsqueda de consensos en el Senado, y que ya se han aprobado 186 pliegos judiciales de 700 vacantes que tienen que cubrir.