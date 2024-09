‘El responsable de que no podamos atender a los afiliados de IOMA, es IOMA’

El Dr. Andrés Stratta, titular del Círculo Médico de Olavarría, se refirió a la decisión de la obra social provincial de cortar el convenio con la FEMEBA, que abarcaba a los distritos del Centro de la Provincia. Añadió que desde este martes 1, los pacientes de IOMA, deben abonar como particulares.