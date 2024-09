IOMA sobre FEMEBA: “Se observaban graves problemas de acceso a la atención”

Mariano Cardelli, vicepresidente de la obra social provincial, se expresó en Lu32 sobre la decisión de terminar el convenio con FEMEBA en Olavarría y la región. Reconoció que ‘se incentivaba el cobro indebido’, y que detectaron falta de profesionales en algunas especialidades, así como cierta demora en la otorgación de turnos. Además, confirmó que hay una oferta de COCEBA para gerenciar el convenio, pero que todavía falta el ‘trazo fino’.