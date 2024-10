IOMA fue tema en el encuentro entre los ediles y Fernando Alí

Afirman que el profesional expresó que es muy reciente para expresar un impacto, y que están trabajando en la contingencia. Los concejales Romero, Gamondi y Gonzalez se expresaron luego del encuentro. El último de los mencionados solicitó al intendente Wesner que haga pública la posición y defienda a los pacientes olavarrienses.