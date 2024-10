Ley de divorcio: “Es un arrebato a las incumbencias profesionales y afecta a los derechos de las personas”

María Fernanda Giménez, presidenta del Colegio de Abogados de Azul, se expresó en Lu32, en relación al proyecto del Gobierno Nacional que modifica la Ley de Divorcio. Advirtió que este proceso no es un ‘mero trámite’, y que con la nueva normativa, podrían perderse derechos, como por ejemplo, el pedido de compensación, de alimentación y de división de bienes. “Se descuida a la familia en su conjunto”, dijo. Anticipó que se estudia la presentación de un amparo, aunque todavía no hay nada definido.