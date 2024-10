“El objetivo de la toma es apoyar a los paros docentes y no docentes”

Lo expresó Carmela Bexiga, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, luego de que se confirmara la toma del edificio para este lunes y martes. Indicó las razones de la decisión, que fue debatida previamente en una asamblea estudiantil. Recalcó la idea de ‘facultades abiertas’, en sintonía con lo que se definió en la asamblea interclaustro de la semana pasada. Además, se refirió a la situación del estudiantado, y adelantó que la medida se replicará cuando los gremios decreten un nuevo cese de actividades.