Refuncionalización del Matadero: ‘Va a ayudar un montón a sacar a los chicos de la calle’

“En el matadero ahora no hay olor, no hay nada porque hace años que está sin uso”, explicó. “Nosotros tenemos la planta purificadora también que genera olor, hay días que en el verano se siente el olor”, reveló.

“Quizás viene gente de afuera y siente el olor, pero nosotros ya nos criamos ahí, vivimos ahí, no es como algo habitual, pero más allá se siente el olor de la planta purificadora que tenemos y no del matadero que hace años que está sin funcionar” concluyó.

Domínguez también respondió en torno al uso que pretenden de las nuevas instalaciones.

Merendero, que ella sostenía hasta antes de la pandemia, por ejemplo.

Pero destacó, sobre todo, que “tener los dos polideportivos en el barrio, va a ayudar también un montón a sacar a los chicos de la calle, que no estén en la calle, que no anden ahí en lugares que no tienen que estar”.

“Es muy importante para la generación que viene poder contar con estos dos lugares que van a ser un apoyo para la familia y para la gente del barrio”.

La vecina describió también la obra del polideportivo que construye el MTE: “tiene un playón, con una cocina, con vestuario. Es algo más chico y está en la calle 132 y España”.

“Es una obra que se empezó hace unos meses -aseguró- que tiene juegos, que tiene máquinas para hacer gimnasia, tiene mesas”.

“Va a haber un ‘profe’ de fútbol, vamos a estar pidiendo una maestra particular para que pueda dar apoyo a los nenes. Que sea un centro de contención y también puede usarlo como sede de la Junta Vecinal” anheló.

“Después de no tener nada, en un año, que se puedan lograr estas dos obras, para nosotros sinceramente es algo increíble, algo que los vecinos estaban esperando hace años” expresó.

Por último, repasó otro tipo de obras que faltan en el barrio como redes de gas y agua. “Hay partes del barrio que no tienen”.

“Ahora se están acomodando los focos, la iluminación… Lo que estamos pidiendo es una extensión del agua por la calle 130, pasando la vía”.

“Hay parte del Belén que tampoco tiene la red de agua, que llegó hasta un lugar y no se terminó la obra, estamos peleando por eso, ya que el agua es algo que obviamente todo humano tiene que tener y todavía hay gente que no le está llegando”.

“El agua, la iluminación y la seguridad es lo que los vecinos más reclaman” finalizó.