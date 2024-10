Medio centenar de personas se congregó en el IOMA Olavarría

Al mediodía de este viernes se concretó la actividad en la que los afiliados a la obra social se expresaron en reclamo, sobre todo, de un acuerdo directo entre el Instituto y el Círculo Médico, además de pedir por la intervención de funcionarios locales en el tema. Con pancartas, algunas confeccionadas por Tribuna Docente que fue la única presencia sindical que acompañó la protesta, y otros carteles más improvisados, las y los afiliados dialogaron con la prensa.