‘Siempre existen diferencias barriales y se trata de limar asperezas’

Desde el Barrio La Isaura, Silvina Echeverría, referente de la Junta Vecinal, se expresó en LU32 acerca de la refuncionalización del Ex Matadero Municipal. Abordó otros temas como la relación con los vecinos y la participación en las mesas de gestión territorial.