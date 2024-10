Olavarrienses intentarán entregar documento a Kicillof por el IOMA

Fuente y fotos: En Línea Noticias // Alexis Grierson

Durante el encuentro se leyó un documento y un petitorio para reclamarle al Gobierno de la PBA y también al intendente Maximiliano Wesner.

La nota dirigida al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, al presidente de IOMA y al Intendente Municipal del Partido de Olavarría, señala que, «los afiliados de IOMA nos hemos congregado hoy en esta bendita plaza para solicitar respeto. Y el respeto es que tengamos una obra social que esté presente cuando las situaciones de salud nos apremian. En este bendito paseo, vinimos a decir no a un convenio con COCEBA. ¿Por qué?, se preguntarán. Porque ese convenio no nos permite elegir a nuestros médicos y porque no queremos ser rehenes de un sistema totalmente autoritario. Solicitamos, punto uno, los afiliados no queremos la municipalización del IOMA. Punto dos, no al convenio con COCEBA. Punto tres, convenio directo entre IOMA y el Círculo Médico de Olavarría.»

En ese sentido los voceros de los afiliados autoconvocados señalaron que, «Nosotros en menos de cinco días hemos armado un grupo de WhatsApp de autoconvocados. Realmente acá no hay partidismo político, ni mucho menos, ni gremio, ni nada. Somos autoconvocados por un objetivo en común, que es defender la salud pública. Y una de las cosas que realmente nos hace ruido es la siguiente. Han destruido nuestra educación. No permitamos que nos destruyan la salud pública en Olavarría. Cuando tengamos que pedir un turno en el hospital nos van a decir venga dentro de 60 días. Cuando lleguen los 60 días no vamos a saber ni para qué fuimos al hospital. Porque ya se nos pasó el problema que tuvimos. Entonces, a ver, realmente seamos conscientes de lo que nos está pasando. Y luchemos por esto. Y les quería comentar, en ese grupo de WhatsApp, en menos de 5 días somos alrededor de 800 personas, si no somos más.»

Mas tarde Agustin Mestralet leyó un petitorio que surgió de un grupo de WhatsApp, «Se cumple un mes de que IOMA anunciara y cortara el convenio con FEMEBA en nuestro municipio y la región. Esta medida vulneró y sigue vulnerando nuestro derecho a la salud, ya que pone en riesgo para nosotros y nuestras familias la atención primaria, el acceso a medicamentos, estudios, prótesis, análisis, etc., al tener que pagar como particulares la mayoría de las consultas médicas. La decisión se tomó sin contar con una alternativa adecuada y no se brindó información suficiente y en tiempo a los afiliados de IOMA.

Nuestra información proviene de gacetillas o declaraciones en los medios de comunicación, en las que incluso se habló del reintegro a 15 o 20 días, algo que resultó una completa mentira. Por esas vías nos enteramos del convenio con COCEBA también, que involucra a los gobiernos municipales de la zona y en especial a nuestro intendente, quien ocupa la presidencia de este consorcio.

Del mismo modo, comprendimos que no hay voluntad para realizar un convenio directo con el círculo médico, como sí ocurrió en Junín y Chacabuco, e intentamos entender el alcance de estas decisiones, de las que fuimos espectadores pasivos.

Esto motivó nuestra autoconvocatoria en tanto afiliados a IOMA, que estamos interesados en que se escuche nuestra voz, se respete nuestro interés y se devuelva nuestra cobertura médica en las mejores condiciones. Por todo esto, quienes firmamos abajo, afiliados y no afiliados a IOMA, porque también acá pedimos la solidaridad de nuestros médicos, que en muchos casos no están afiliados, y de toda la ciudadanía olavarriense, afiliados y no afiliados a IOMA, pedimos que, ante la emergencia de la crítica situación que vivimos, primero, se restablezca urgentemente la cobertura médica y la atención plena de la salud para los afiliados a IOMA en el municipio de Olavarría y la región.

1 – Que se garantice el sistema de libre elección de médicos, posibilitando que los profesionales de la salud puedan inscribirse como prestadores de la obra social de manera directa, o en todo caso, por medio de un convenio directo con el círculo médico. Además, que se sostengan los convenios con las clínicas de la ciudad.

2 – Que no se impongan e interpongan intermediarios, como lo era FEMEBA antes y ahora como quieren hacer con COCEBA. En los convenios, y tanto en los convenios como en la administración de la atención que brinde IOMA en nuestro municipio y región.

3 – Que se abstengan de descontar o se devuelva a todos los afiliados el aporte a IOMA del mes de octubre, y los meses siguientes, hasta tanto se regularice la atención médica.

4 – Que se reintegren inmediatamente los gastos médicos en los que los afiliados incurrimos durante octubre y los meses previos, y que no fueron cubiertos por IOMA.

5 – Que se aceleren las autorizaciones de medicamentos, insumos, prótesis, derivaciones, traslados y prácticas médicas. No queremos más víctimas ni muertos por demoras de IOMA.

Esto en relación a la urgencia que tenemos de que se nos devuelva a IOMA, de que se hagan las mejores condiciones con libertad de elección, de que se devuelva el dinero que nos descuentan este mes, que no tuvimos cobertura, y que se hagan los famosos reintegros.

Pero también explicaron que se redactaron una serie de puntos, que son para que cuando una vez que se regularice la atención médica, «queremos seguir exigiéndola a IOMA, porque vemos que esto no es de ahora, no es que se cortó ahora la buena atención de IOMA, sino que siempre tuvimos problemas, entonces queremos que haya una mejora en las condiciones en las que se brinda nuestra atención de la salud. Una vez lograda la regularización de nuestra atención médica,

6 – Pedimos que se elimine el sistema de copagos que los profesionales y laboratorios cobran a los pacientes por sobre la orden del IOMA. Para ello, que se les ofrezca a los médicos convenios directos con mejores honorarios y mejores plazos de pago.

7 – Que se remuevan las demoras y dificultades que tenemos los afiliados para conseguir turnos de atención en los consultorios. En algunos casos por IOMA, algunos especialistas dan turnos a varios meses, pero si se paga la consulta como particular, son inmediatos.

8 – Queremos la participación de un grupo de afiliados, electos democráticamente por los 25.000 afiliados de Olavarria, en la toma de decisiones y el control del funcionamiento durante y después del proceso de normalización de las prestaciones del IOMA. Los afiliados somos los que aportamos para garantizar solidariamente nuestro derecho a la salud, el cual corre riesgo actualmente. La mayoría de los afiliados a IOMA no hemos elegido esta cobertura de manera voluntaria, sino que nuestra afiliación es obligatoria.

Queremos estar representados, ser consultados y poder participar de las decisiones, así como también auditar el funcionamiento de nuestra obra social.

9 – Que se aumenten los precios en el Vademecum para que la obra social cubra razonablemente los medicamentos y garantice la gratuidad de los remedios más utilizados. Hoy es irrisorio lo que cubren con los aumentos de precios que ha habido por parte de la industria farmacéutica.

10 – Que se incorporen a la cartilla médica profesionales de distintas especialidades que hoy no existen o que bien hay muy pocas opciones, tales como anestesiología, odontología, kinesiología, psicología, psiquiatría, acompañamiento terapéutico, etc.

11 – Que se cumplan las leyes, sentencias, intimaciones y amparos judiciales en materia de atención de la salud de las personas con discapacidad. Cobertura al 100% de las terapias, especialistas, medicamentos e insumos como exige la ley.

Señalaron que entregarán el petitorio este miércoles en IOMA Olavarría y que intentarán que lo reciba Axel Kicillof en Mar Del Plata, en los Juegos Bonaerenses.