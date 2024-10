`Extraño nuestras charlas y debates futboleros que teníamos con Diego´

“El Profe” Fernando Signorini, amigo y preparador físico de Maradona, dialogo con Radio Olavarría y lo recordó en el día de su cumpleaños. Nos contó cómo comenzó su relación de amistad y profesional con Diego, repaso aquellos días en los cuales preparo al “diez” para el Mundial de Estados Unidos y sobre cómo sigue su vínculo con la Familia Maradona.