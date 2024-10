Venta de la calle: La Libertad Avanza en contra de las ‘formas’ del intendente

Enumeran cuatro puntos que fundamentan la posición:

1) Lo anunciado en materia de obras de infraestructura debe incorporarse al expediente para que el resto de los bloques podamos tomar nota del plan de obras anunciado, del tipo de afectación, del costo aproximado de cada obra anunciada y de la aparatología destinada al hospital; como así también de los tiempos que estiman emplear para la concreción de lo anunciado.

2) Los vecinos de las localidades serranas deberían ser partícipes de las decisiones sobre el destino de los fondos. Es importante que sean escuchados.

3) El ejecutivo desde el primer momento no ha sabido respetar como corresponde los tiempos legislativos que demandan el análisis de un expediente de tamaña importancia.

4) Nuevamente en el día de la fecha, la presidencia del HCD ha decidido llamar a una nueva sesión especial para el día 01/11/2024 sin dar debida justificación de la misma al resto de los bloques.

Para ellos “el Ejecutivo Municipal quiere la LIBRE DISPONIBILIDAD* de los recursos obtenidos con el fin de equilibrar el desmadre de las cuentas públicas y ocultar el déficit operativo”.

“NADA NUEVO BAJO EL SOL*… -afirman- Esto ya lo hemos visto en administraciones anteriores, la clase política que nos ha hundido como país se empeña en seguir haciendo lo mismo: utilizar el dinero de la gente para el despilfarro”.

Consideran que “El municipio de Olavarría es una devoradora de recursos, los Olavarrienses nos desvivimos pagando impuestos y no recibimos nada a cambio”.

Para ellos es “poco dinero” el que va a entrar por la venta de la calle y “no va a llegar como corresponde a los vecinos y mucho menos a las localidades”.

“Hoy el municipio no está haciendo nada, dicen que no tienen plata, pero cobran impuestos de todos lados incluido de la explotación de canteras y no tienen problemas en gastar en recitales culturales” comparan los dos ediles.

“Es hora de que seamos serios y responsables con los vecinos, nunca tuvimos grandes esperanzas en este gobierno, ahora lo estamos comprobando”, concluyen.

*Mayúsculas en la gacetilla original