PAMI cambió el sistema de validación para la dispensa de medicamentos

Comenzó a regir desde este 1 de noviembre en todas las farmacias del país. Celeste Fernández Chávez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, dialogó con Lu32 y comentó que el primer día fue ‘caótico’, debido a que aparecieron muchos errores y demoras en la validación de las recetas. A su vez, se expresó en relación a la situación de las farmacias.