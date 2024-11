´En cada casa se arma un altar para recordar y homenajear a los difuntos del hogar´

En Radio Olavarria dialogamos con Rene Huallpa, integrante de la colectividad boliviana.Rene nos contó porqué cada 2 de noviembre se conmemora el día de los santos difuntos, destacó que la idea es recordar con alegría a las personas fallecidas que vivieron en el hogar. Este festejo tiene origen en México donde se realiza una festividad mas grande aún.