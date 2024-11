Mesa de Cannabis: “Es un escenario totalmente nuevo con respecto al año pasado”

Afirmó que la reactivación se viene buscando desde principios de año, y que luego de varias conversaciones se pudo concretar. Además, dijo que el desarrollo de la mesa es dinámico, y que “como hay una nueva gestión y nuevas representaciones se está volviendo a arrancar, como en unas primeras etapas, que será necesariamente una sensibilización”.

“Vamos a empezar a discutir cuáles pueden ser los abordajes locales o provinciales, ante esta inactividad o restricciones que se plantean a nivel nacional”, afirmó, en relación a ciertas trabas que se han impuesto desde la gestión de Javier Milei.

Por otra parte, afirmó que hay una ‘fuerte intención’ de articular con aquellos actores que tienen que ver con cannabis, y “trabajar articuladamente en pos de, bajo esquemas normativos vigentes, profesionalizar muchas de aquellas actividades que hoy suceden en un ámbito bastante informal”.

A su vez, desde el lado científico- académico reveló que se pretende pensar en cómo llegar a aquellos sectores más vulnerables que se atienden en la atención primaria, que no están encontrando acceso a cannabis, como una estrategia terapéutica. “Esto es nuevo, no había pasado”, dijo.

En esa línea, reconoció que “hay integrantes del área de salud municipal con un particular interés en avanzar, cosa que no pasaba anteriormente. No es que no había apoyo del oficialismo anterior, pero los actores del área de salud no veían una oportunidad terapéutica en el cannabis”.

“Tengo expectativas bastante altas, en términos de que finalmente se pueda concretar la generación de un dispositivo de atención de la salud que aborde estrategias también con cannabis”, indicó. Y señaló que se están conversando acuerdos para llevar adelante ese espacio.