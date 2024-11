Bevacqua: “Fuimos a una misión triste”

María Bevacqua, parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios que estuvo en el derrumbe de Villa Gesell, habló con la prensa al arribar a Olavarría. Habló de ‘sentimientos encontrados’, reconoció lo ‘complejo y difícil’ del trabajo realizado, y detalló cómo se desarrollaron los días. Mencionó además que es un orgullo para el Cuartel haber participado de una misión tan importante.