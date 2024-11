Intoxicación: ‘Lo que pasó nos tiene que dejar una enseñanza’

El Dr. Rago en su habitual columna de los jueves, se refirió al hecho que este miércoles por la tarde, puso a trabajar al Sistema Público y Privado de Salud de Olavarría, luego de la comida del mediodía de trabajadores de un parque eólico.