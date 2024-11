Hizo un mural de Franco Colapinto y se viralizó: “No esperaba este revuelo”

La artista Amy Rena, oriunda de Luján, pintó un mural del rostro del piloto argentino de 21 años. En diálogo con Radio Olavarría, contó el proceso de creación y su reacción al enterarse que su obra había llegado hasta Colapinto. También repasó sus inicios en el arte y explicó por qué lo eligió como protagonista de su mural.